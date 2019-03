Soldaten werden die kommenden «Gelbwesten»-Proteste sichern.

Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Bei erwarteten "Gelbwesten"-Protesten am kommenden Wochenende will Frankreichs Regierung auch Soldaten einer eigentlich zur Terror-Abwehr gedachten Mission einsetzen. Das kündigte Regierungssprecher Benjamin Griveaux an.



Premierminister Philippe hatte nach der neuerlichen Eskalation angekündigt, "Gelbwesten"-Proteste unter bestimmten Bedingungen zu verbieten. Das sei etwa der Fall, wenn sich extreme Gewalt abzeichne. Am vergangenen Samstag war es in Paris zu heftigen Krawallen gekommen.