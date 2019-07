Werders Claudio Pizarro beim Torjubel. Archivbild

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Claudio Pizarro hat sein Karriereende für den kommenden Sommer noch einmal bekräftigt. "Das ist das letzte Jahr, ganz sicher", sagt der 40 Jahre alte Peruaner des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. "Ich fühle mich ganz gut, aber das ist genug jetzt".



Einen Plan hat Pizzaro aber noch. In seiner letzten Saison will er mit Werder Europa erreichen. "Dann wäre ich ganz glücklich", sagt der Fußballstar, der nicht nur in Bremen Kultstatus hat. "Ich fühle mich gut", sagt der Südamerikaner.