Karl Lauterbach will den JU-Vorschlag diskutieren. Archivbild

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat den Vorstoß der Jungen Union für ein "verpflichtendes Gesellschaftsjahr" für alle Schulabgänger in Deutschland begrüßt. "Ich finde den Gedanken grundsätzlich nicht falsch", sagte er der "Bild am Sonntag".



"Weil die Union damals die Wehrpflicht überstürzt abgeschafft hat und damit auch der Zivildienst wegfiel, fehlen in vielen sozialen Einrichtungen diese Kräfte", sagte Lauterbach. Man werde diesen Vorschlag jetzt intensiv diskutieren.