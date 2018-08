Merkel (l, CDU) und Giffey (2.v.r, SPD) bei Telefonhelfern. Quelle: Denzel, Jesco/Bundespresseamt/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" als "Facette der Menschlichkeit" gewürdigt. "Die Beraterinnen hier machen einen hervorragenden Job", sagte Merkel nach einem Besuch des Hilfetelefons mit Familienministerin Franziska Giffey (SPD).



"Gewalt gegen Frauen ist oft ein Tabuthema", sagte Merkel. Deshalb sei die Telefonnummer 08000 116 016 "eine ganz wichtige Nummer für Frauen, die in Not sind". Giffey kündigte an, das Hilfetelefon noch aufzustocken.