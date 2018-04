Raketeneinschläge im syrischen Duma. Quelle: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

Russland hat die Echtheit eines mutmaßlichen Giftgasangriffs in Syrien in Frage gestellt. Russische Ermittler hätten nichts gefunden, sagte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja vor dem Weltsicherheitsrat. Der Vorfall sei von Rebellen inszeniert.



US-Botschafterin Nikki Haley warf Moskau vor, "Blut an den Händen" zu haben. Die USA würden jetzt handeln. Sie warnte, dass C-Waffen Normalität werden könnten. Der UN-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura forderte eine unabhängige Aufklärung.