Das Vermögen der Reichen in der Welt ist 2018 langsamer gewachsen. Es legte währungsbereinigt nur noch um 1,6 Prozent zu und erreichte 206 Billionen Dollar, wie aus dem "Global Wealth Report" der Beratungsfirma Boston Consulting hervorgeht.



Im Jahr davor betrug das Plus noch sieben Prozent. Gründe für den Dämpfer waren unter anderem die Talfahrt an den Aktienmärkten zum Ende des Jahres, das zuletzt langsame Wirtschaftswachstum in Asien und die niedrigen Zinsen in Teilen Europas.