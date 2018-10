Zwischen Nord- und Ostsee leben die zufriedensten Menschen. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Menschen in Deutschland sind laut aktuellem "Glücksatlas" zufrieden mit ihrem Leben. Das liegt auch an der guten Lage der Wirtschaft. Die Lebenszufriedenheit ist in diesem Jahr auf relativ hohem Niveau geblieben.



Die Bewertung der Lebenszufriedenheit erreichte auf einer Skala von 0 bis 10 für dieses Jahr 7,05 Punkte. Dabei verringerte sich weiter der Abstand zwischen West- und Ostdeutschland (0,20 nach 0,22 Punkten). In Schleswig-Holstein leben die zufriedensten Menschen.