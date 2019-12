Jörg Singer, Bürgermeister von Helgoland. Archivbild

Quelle: Axel Heimken/dpa

Helgolands Bürgermeister Jörg Singer wirbt für einen "Green New Island Deal". Er will, dass die 26 Inseln, Halligen und Helgoland an der schleswig-holsteinischen Westküste noch vor dem Jahr 2030 CO2-frei werden. Brüssel wolle dieses Ziel für Europa erst bis zum Jahr 2050 erreichen, sagte Singer.



Um diese Wende zu einer klimaneutralen und naturfreundlichen Inselökonomie zu schaffen, solle die Bundesregierung die Region als "Schaufensterregion" anerkennen, um dort innovative Verfahren und Technologien testen zu können.