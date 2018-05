Katrin Göring-Eckardt kritisiert den Etat-Entwurf. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die Grünen haben die Haushaltspläne der Großen Koalition als "Offenbarungseid" kritisiert. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) führe damit die Politik seines Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU) fort, sagte Bundestags-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.



Scholz halte an der "schwarzen Null" fest, "als ob das eine Religion wäre", und gehe dringend Notwendiges nicht an - etwa langfristige Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Der Haushaltsentwurf sei eine "große Enttäuschung".