Textilsiegel «Grüner Knopf» offiziell gestartet.

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Mit dem neuen Textilsiegel "Grüner Knopf" will Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) über Grenzen hinweg soziale und ökologische Standards voranbringen. "Die Globalisierung hat im 19. Jahrhundert in der Textilwirtschaft begonnen. Nun muss auch gerechte Globalisierung in der Textilwirtschaft anfangen", erklärte er bei der Vorstellung.



Zum Start beteiligen sich 27 Unternehmen. Weitere 26 Unternehmen seien derzeit im Prüfprozess, ob sie die Anforderungen erfüllen, teilte das Entwicklungsministerium mit.