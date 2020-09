Der Wirbelsturm bewegte sich über dem Pazifik auf das asiatische Inselreich zu und dürfte am Samstagabend (Ortszeit) auf Land treffen. Tausende in japanischen Zentralprovinzen wie Mie und Kanagawa südwestlich der Millionen-Hauptstadt Tokio wurden am Samstag aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. In der benachbarten Provinz Shizuoka standen Straßen und Häuser unter Wasser.