Scheuer (CSU) kritisiert Schulze (SPD). Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Wegen der Einigung auf CO2-Grenzwerte in der EU hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) attackiert. Schulze habe schlecht verhandelt, sagte Scheuer der "Bild"-Zeitung. "Es wurde eben nur so verhandelt, man könnte es halbherzig nennen, dass ein schlechterer Wert rauskam, als in der Bundesregierung vereinbart."



Die EU-Staaten hatten sich darauf verständigt, dass Neuwagen ab 2030 im Schnitt 35 Prozent weniger CO2 ausstoßen sollen als 2020.