Ein Ehepaar mit seinen beiden Kindern. Symbolbild

Quelle: Frank Leonhardt/dpa

Alleinerziehende und Familien werden 2019 einem Bericht zufolge vom Staat finanziell deutlich entlastet. So könne sich in einer Beispielrechnung eine Alleinerziehende mit einem monatlichen Einkommen von 2.500 Euro über 309 Euro im Jahr mehr freuen.



Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Berechnungen des Finanzwissenschaftlers Frank Hechtner von der TU Kaiserslautern. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Haushaltseinkommen von 5.500 Euro habe insgesamt 643 Euro mehr in der Tasche.