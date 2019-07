Das «HB-Männchen» in der Fernsehwerbung. Archivbild

Quelle: British American Tobacco/dpa

"Halt, mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen?" Millionen erinnern sich an diesen Spruch. Das "HB-Männchen" war im Westdeutschland der Nachkriegszeit eine der bekanntesten Werbefiguren. Seine Auftritte waren bis 1972 im Fernsehen und bis 1984 im Kino zu sehen. Der Erfinder Theo Breidenbach ist nun gestorben.



Wie die Düsseldorfer Werbeagentur Grey bestätigte, war der Marken-Experte bereits am 7. Juli im Alter von 90 Jahren gestorben. Beigesetzt wurde Breidenbach in Düsseldorf.