Der Kabarettist Gerd Dudenhöffer als Heinz Becker.

Quelle: Management Dudenhöffer/dpa

Für den Kabarettisten Gerd Dudenhöffer (69) geht es in seinem nächsten Programm um Leben und Tod. Seine Kunstfigur "Heinz Becker" muss von Ende September an unter dem saarländischen Titel "DOD" (tot) auf der Bühne mit dem Verlust der Ehefrau Hilde fertig werden.



"Dieses Programm ist thematisch etwas schwierig", sagte Dudenhöffer. "Da brauche ich mehr Zeit." Der Saarländer steht seit 1985 als nörgeliger Rentner "Heinz Becker" mit Hosenträgern und "Batschkapp" auf Bühnen in Deutschland.