Günter Kunert ist tot. Archivbild

Quelle: Georg Wendt/dpa

Der Tod von Dichter Günter Kunert hat in der Literaturszene große Anteilnahme ausgelöst. "Mit Kunert verliert die deutsche Literaturszene einen bedeutenden Schriftsteller und herausragenden Lyriker", erklärte die Hamburger Autorenvereinigung.



Der Wallstein-Verlag bezeichnete Kunert als "hintersinnigen Chronisten und Analytiker des Lebens in der DDR." Der Hanser Verlag druckte zum Tode Kunerts eines seiner Gedichte ab. Der gebürtige Berliner Kunert war am Samstag im Alter von 90 Jahren gestorben.