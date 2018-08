Demo-Teilnehmer gegen eine Kundgebung Rechter in Chemnitz. Quelle: Henning Kaiser/dpa

In Chemnitz formiert sich breiter Protest gegen zwei rechtsgerichtete Kundgebungen an diesem Samstag. Mehr als 70 Vereine, Organisationen, Parteien, Verbände, Vereine, Initiative und Privatpersonen haben zu einer Gegendemonstration unter dem Motto "Herz statt Hetze" aufgerufen.



Man wolle den Aufmarsch von AfD und Pro Chemnitz und die damit verbundene Instrumentalisierung des gewaltsamen Todes an einem jungen Mann nicht unwidersprochen hinnehmen, heißt es in dem Aufruf.