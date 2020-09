Der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke ist Gründer des "Flügels".

Die rechtsnationale Strömung wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz ebenso als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus einstuft wie die Junge Alternative. Die Nachwuchsorganisation der NSDAP trug den Namen Hitlerjugend, abgekürzt HJ.



Der Begriff "Höckejugend" war in den vergangenen Jahren gelegentlich in Äußerungen von AfD-Gegnern in sozialen Netzwerken verwendet worden. Dass er nun von einem JA-Mitglied als Bezeichnung für die Parteijugend benutzt wurde, war aus Sicht des JA-Vorstandes ein Fall von missglückter Ironie.



In sozialen Netzwerken zog die Junge Alternative damit Hohn und Kritik auf sich. Der CDU-Bundestagsabgeordnete kommentierte: "Diese Truppe ist schlicht rechtsradikal."