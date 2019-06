Strache hat auch in Deutschland schriftlich Anzeige erstattet.

Quelle: Hans Klaus Techt/APA/dpa

Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat im Fall des heimlich gefilmten "Ibiza-Videos" nun auch Anzeigen in Deutschland gestellt. Laut Staatsanwaltschaft München I ist eine Anzeige gegen alle Personen eingegangen, "die für die Herstellung, Verbreitung und Veröffentlichung des sog. Ibiza-Videos mitwirkend verantwortlich sind".



Bereits vor einigen Tagen hatte Strache in Wien Anzeige gegen drei Personen erstattet, die an der Erstellung des Videos beteiligt gewesen sein sollen.