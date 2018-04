Papst Franziskus im römischen Gefängnis Regina Coeli. Quelle: -/Vatican Media/AP/dpa

In den letzten Jahren waren es Mafiosi, Menschen mit Behinderung und Flüchtlinge - nun hat Papst Franziskus Häftlingen die Füße gewaschen. Für den Ritus fuhr der Papst am Gründonnerstag in das römische Gefängnis Regina Coeli.



Die zwölf Männer, denen Franziskus die Fuße wusch, stammen unter anderem aus Italien, von den Philippinen, aus Marokko, Nigeria und Sierra Leone. Unter ihnen waren auch Muslime und ein Buddhist. "Ich bin ein Sünder wie ihr", sagte Franziskus während der Abendmahlsmesse.