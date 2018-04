Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel. Quelle: Can Erok/DHA-Depo Photos/AP/dpa

Der nach einem Jahr aus türkischer Haft entlassene Journalist Deniz Yücel hat Deutschland nach einem Zwischenstopp schon wieder verlassen. "Ich bin nicht in Deutschland. Aber ich bin unter Freunden", twitterte der 44-jährige "Welt"-Korrespondent. Auf einem Foto ist er mit seiner Ehefrau und acht weiteren Menschen auf einer Wiese zu sehen.



Yücel war erst am Freitagabend aus Istanbul kommend in Berlin gelandet. "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt rief dazu auf, Yücel seine Ruhe zu lassen.