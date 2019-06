Madonna kritisiert einen «New York Times»-Artikel. Archivbild

Quelle: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Mit drastischer Wortwahl hat sich US-Sängerin Madonna gegen ein Porträt über sich in der "New York Times" gewehrt. "Zu sagen, ich wäre enttäuscht, wäre eine Untertreibung", schrieb sie bei Instagram. "Ich fühle mich vergewaltigt. Und ja, ich darf diese Analogie verwenden, weil ich mit 19 vergewaltigt wurde."



In dem Artikel "Madonna at Sixty" heißt es, die Sängerin sei "wie ein Kaktus mit Stacheln" und es wird angedeutet, dass Madonna mit zunehmendem Alter Schwierigkeiten als Popstar habe.