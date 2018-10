Brett Kavanaugh (l) mit seiner Familie bei der Vereidigung. Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Brett Kavanaugh tritt heute offiziell sein Amt am US-Supreme-Court an. Der umstrittene Richter hatte zuvor gelobt, auf seinem Posten am höchsten US-Gericht unparteiisch zu agieren. "Jeder Amerikaner kann sich sicher sein, dass ich ein unabhängiger Richter sein werde", sagte er bei seiner Vereidigung in Washington.



US-Präsident Donald Trump entschuldigte sich bei ihm für das, was er im Nominierungsprozess habe durchstehen müssen. Mehrere Frauen beschuldigen den Richter sexueller Übergriffe.