Hunde ziehen einen Schlitten in Alaska.

Quelle: Mark Thiessen/AP/dpa

In Alaska hat das längste und härteste Hundeschlitten-Rennen der Welt begonnen. Der "Iditarod" folgt einem Pfad von Anchorage, der größten Stadt des US-Bundesstaats, bis ins rund 1.600 Kilometer entfernte Nome an der Beringsee. Die ersten der teilnehmenden Gespanne erreichen dieses Ziel üblicherweise nach neun Tagen.



Der "Iditarod" wurde 1973 gegründet. Das Rennen findet in Erinnerung an eine Hundeschlitten-Expedition statt, bei der 1925 Impfstoff zur Bekämpfung von Diphtherie transportiert wurde.