Obama lobte die Schülerproteste für mehr Engagement gegen den Klimawandel. "Ihr würdet eure Großeltern nicht entscheiden lassen, welche Musik ihr hören oder welche Sachen ihr anziehen sollt. Warum sollten sie entscheiden, in welcher Welt ihr leben werdet", sagte Obama am Samstag bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin. Je früher Engagement beginne, "umso besser". Obama bezeichnete den Klimawandel als eine "existenzielle Herausforderung". "Der Planet, auf dem wir leben, ist in Gefahr."