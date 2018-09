Klöckner (CDU) auf der Regierungsbank im Bundestag. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Nach dem heißen und trockenen Sommer hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner die Millionenhilfen für Bauern verteidigt. Sie habe sich weder von voreiligen Forderungen noch von voreiligen Komplettverweigerungen leiten lassen, sagte die CDU-Politikerin bei der Haushaltsdebatte im Bundestag.



Notleidende Bauern sollen von Bund und Ländern insgesamt 340 Millionen Euro an Hilfen bekommen. Es sei "im Interesse aller", dass in Deutschland Landwirtschaft erhalten bleibe, so Klöckner.