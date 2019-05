Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP.

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

FDP-Chef Christian Lindner vermisst Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei aktuellen bundespolitischen Debatten. "Die Kanzlerin befindet sich bereits im politischen Vorruhestand", sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung".



"Es gibt eine parteipolitische Abstinenz von Frau Merkel." Zugleich entwickelten sich die CDU und das Kabinett auseinander. So vertrete CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Flüchtlingspolitik Positionen, für die "die FDP zuletzt noch in die Nähe der AfD gerückt" worden sei.