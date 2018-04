Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will Wladimir Putin treffen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich angesichts der Konflikte mit Russland bald persönlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Ein Datum sei aber noch nicht ausgemacht worden.



Sie glaube, "die Zahl der Themen, die wir haben, von Ukraine über Gas bis hin zu dem großen, großen Thema Syrien erfordern auch, dass man sich in absehbarer Zeit direkt austauscht". Das sagte Merkel am Rande eines Treffens mit der neuseeländischen Regierungschefin Jacinda Ardern in Berlin.