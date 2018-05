Insgesamt waren mehr als 300 Schiffe in der Hansestadt zu Gast. Quelle: Markus Scholz/dpa

Rund 1,3 Millionen Menschen haben in Hamburg vier Tage lang den 829. Hamburger Hafengeburtstag gefeiert. Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) zeigte sich zufrieden: "Wir haben mit den Hamburgerinnen und Hamburgern sowie zahlreichen Gästen aus aller Welt in friedlicher Atmosphäre den Geburtstag unseres Hafens gefeiert", sagte er.



Am Abend haben beim traditionellen Abschlusshighlight rund 100 Schiffe die Elbmetropole im Rahmen der großen Auslaufparade verlassen.