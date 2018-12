Die Verhandlungen zum Schweiz-EU-Abkommen stocken. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Schweizer Regierung lässt ein Abkommen zur Zusammenarbeit mit der EU vorerst platzen. Die Vereinbarung soll einen Rechtsrahmen für alle Verträge zwischen beiden Ländern schaffen - etwa wenn es um den Luftverkehr oder den Agrarhandel geht.



In der aktuellen Version sieht die Schweiz inakzeptable Auflagen für die Teilhabe am EU-Binnenmarkt. Deshalb will sie das Abkommen erst mit allen betroffenen Kreisen besprechen und im Frühjahr über eine Unterzeichnung entscheiden.