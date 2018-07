Schauspieler Tobias Moretti (l) und Stefanie Reinsperger. Quelle: Barbara Gindl/APA/dpa

Mit einem stürmisch gefeierten "Jedermann" hat das Theaterprogramm der Salzburger Festspiele 2018 begonnen. Besonders Tobias Moretti in der Titelrolle und Stefanie Reinsperger in der Rolle der "Buhlschaft" - der Geliebten des "Jedermanns" - wurden mit Ovationen bedacht.



Wie schon im vergangenen Jahr musste die Vorstellung wegen Regens vom Domplatz in das Große Festspielhaus verlegt werden. Das Stück läuft nun schon seit fast einem Jahrhundert und ist fast immer ausverkauft.