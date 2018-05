FDP-Chef Christian Lindner spricht auf dem Bundesparteitag. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

FDP-Chef Christian Lindner hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mangelhafte Führung in Europa angesichts der großen internationalen Krisen vorgeworfen. "Jetzt ist Leadership nötig", sagte Lindner beim FDP-Bundesparteitag in Berlin.



Wenn Kanzler Helmut Kohl (CDU) und Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) 1989 so zögerlich gehandelt hätten, dann "hätte es die Deutsche Einheit niemals gegeben". Seit Monaten wartet Frankreichs Präsident Macron auf eine Antwort, um Europa zu stärken.