Im Streit um die umstrittene Justizreform in Rumänien hat EU-Justizkommissarin Vera Jourova die Regierung aufgefordert, die Pläne zu überdenken. "Die Gesetzentwürfe der rumänischen Regierung untergraben das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Justiz", sagte Jourova der "Welt". "Es wäre hilfreich, wenn die Justizreform-Pläne noch einmal überarbeitet würden", fügte sie an.



Seit Februar 2017 wird in Rumänien immer wieder gegen die Gesetzesänderung der sozialliberalen Regierung demonstriert.