Überschwemmung auf den Philippinen

Quelle: Reuters

Der Taifun "Kammuri" hat auf den Philippinen Häuser und einen Flughafen beschädigt und Zehntausende in die Flucht getrieben. Der Sturm traf bei Gubat in der Provinz Sorsogon auf Land, bewegte sich durch die Provinz Quezon, riss Dächer von Häusern, sorgte für Stromausfälle und überflutete Dörfer.



Mehr als 100.000 Menschen hatten laut Zivilschutz zuvor ihre Häuser verlassen. Angaben zu Verletzten gab es nicht. Der internationale Flughafen in Manila hat geschlossen, während die Hauptstadt auf den Taifun wartet.