Erneute Proteste in Hongkong.

Quelle: Vincent Yu/AP/dpa

Zehntausende Menschen haben am Neujahrstag in Hongkong erneut gegen die Regierung demonstriert. Der Marsch war von der Polizei genehmigt. Auf Fahnen oder Bannern war "Kämpft", "Unabhängigkeit Hongkongs" oder "Befreit Hongkong" zu lesen.



Die Organisatoren von der Civil Human Rights Front hatten zu der Demonstration aufgerufen, um zu Beginn des neuen Jahres ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Auch übte das Bündnis scharfe Kritik an Polizeibrutalität bei den anhaltenden Protesten.