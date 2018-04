Bundesgesundheitsminister Spahn ist auch für Pflege zuständig. Quelle: Max Kohr/WDR/dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kann sich nicht vorstellen, seine Eltern selbst zu pflegen. "Meine Eltern würden es auch nicht erwarten, dass ich meinen Beruf aufgebe, um sie zu pflegen", sagte er in der ARD-Sendung "Maischberger". Er würde "so oft wie möglich versuchen, zuhause zu sein und mitzuhelfen".



Viele Familien würden das Thema weit wegschieben. Auch er habe das Gespräch mit seinen Eltern erst gesucht, als er vor Jahren in einer Talksendung darauf angesprochen worden sei.