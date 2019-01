Die britische Premierministerin Theresa May.

Kurz vor der entscheidenden Brexit-Abstimmung im britischen Parlament hat Premierministerin Theresa May eindringlich vor den Folgen einer Ablehnung gewarnt. "Dies wäre ein katastrophaler und unverzeihlicher Vertrauensbruch in unsere Demokratie", schrieb May im "Sunday Express".



Ihre Botschaft an das Parlament an diesem Wochenende sei also klar: "Es ist an der Zeit, die Spiele zu vergessen und das zu tun, was für unser Land richtig ist." Vieles deutet laut Beobachtern auf eine Ablehnung hin.