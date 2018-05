Greenpeace-Aktivisten protestieren gegen Samsungs Stromverbrauch. Quelle: Paul Zinken/dpa

Greenpeace-Aktivisten haben mit einem Banner am Berliner Stadtschloss gegen den aus ihrer Sicht mangelnden Einsatz erneuerbarer Energien durch den südkoreanischen Elektronikriesen Samsung protestiert. "Go 100 % renewable energy now" steht auf dem Transparent, das über einem Werbeplakat von Samsung angebracht wurde.



"Die IT-Branche wächst rasant und damit auch ihr Energieverbrauch", sagte der Greenpeace-Energieexperte Niklas Schinerl. Desto wichtiger sei der Einsatz erneuerbarer Energien.