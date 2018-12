Auch Kronprinz Mohammed bin Salman war beim G20-Gipfel.

Quelle: ---/G20 Argentina/dpa

Die US-Geheimdienste verfügen nach Angaben von US-Außenminister Mike Pompeo über keine Beweise, die den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman für den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich machen.



"Es gibt keinen direkten Beweis, der ihn mit dem Mord an Jamal Khashoggi verbindet", sagte Pompeo dem US-Sender CNN am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires. Pompeo bekräftigte die Haltung der USA, "diese Beziehung mit dem Königreich Saudi-Arabien beizubehalten".