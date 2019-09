Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj

Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Die Ukraine hat Medienberichte zurückgewiesen, Donald Trump habe den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat unter Druck gesetzt. Die Ukraine sei ein unabhängiges Land und ergreife keine Partei in der US-Politik, sagte Außenminister Wadym Prystaiko dem Medienhaus Hromadske.



"Ich weiß worum es in dem Telefonat ging und ich denke, es hat keinen Druck gegeben", sagte er. Medien in den USA hatten berichtet, Trump habe Selenskyj unter Druck gesetzt, Nachforschungen zu Joe Biden und seinem Sohn aufzunehmen.