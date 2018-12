Papst Franziskus bei einer Messe in der Peterskirche. Archivbild

Papst Franziskus hat vor Homosexualität als "Modeerscheinung" gewarnt. In den Reihen des Klerus gebe es für gleichgeschlechtliche Liebe keinen Platz, sagte der Papst in einem in Rom veröffentlichten Interviewbuch.



"In unseren Gesellschaften scheint Homosexualität modisch zu sein, und dies beeinflusst in gewisser Weise auch das Leben der Kirche", sagte Franziskus. Dies bereite ihm Sorge. Mit einem kirchlichen Amt sei gelebte Homosexualität nicht vereinbar, stellte der Papst klar.