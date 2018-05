Der Mann wurde wegen versuchten Mordes angeklagt. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Im Prozess um eine Autofahrt in eine Menschengruppe ist ein 29-Jähriger zu vier Jahren Haft verurteilt worden. "Die Kammer konnte nicht feststellen, dass der Angeklagte sich bewusst war, dass er Menschen töten könnte", begründete das Landgericht Stade das Urteil.



Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Syrer am 26. November trotz eines "Blutalkoholwerts von 2,5 Promille" in sein Auto stieg und damit in eine Gruppe vor einer Cuxhavener Diskothek fuhr. Sieben Menschen wurden verletzt.