Linke-Parteichefin Katja Kipping. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Linke-Parteichefin Katja Kipping hat Union und SPD vor ihren Sondierungen Lustlosigkeit vorgeworfen. "Ich habe selten zwei Parteien gesehen, die so wenig Lust aufeinander haben und so wenig Fantasie für ein Regierungsprojekt versprühen", sagte Kipping in Berlin.



"Die Bürgerinnen und Bürger merken doch: Hier gibt es keine Ideen oder Mut für etwas Neues, nur Stillstand und Verwaltung des Status Quo." So sei es kein Wunder, dass viele Menschen für Neuwahlen seien.