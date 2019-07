Gewalt auf dem Schulhof (gestellte Szene). Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Der Deutsche Lehrerverband warnt mit Blick auf Gewalt an den Schulen vor Übertreibungen. Für die Mehrheit der Schüler seien deutsche Schulen keine Orte der Gewalt, sagte Präsident Heinz-Peter Meidinger der "Passauer Neuen Presse".



Er reagierte damit auf eine Studie, nach der 60 Prozent der Schüler angeben, sie seien im letzten Monat gehänselt oder ausgegrenzt worden. Er verwies darauf, dass in anderen Studien zwischen 70 und 90 Prozent der Kinder angäben, gerne in die Schule zu gehen.