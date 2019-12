Pendler stehen auf einem Pariser U-Bahnhof.

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Im Kampf gegen die Rentenreform ist es in Frankreich wieder zu massiven Behinderungen im Nah- und Fernverkehr gekommen. Laut der Staatsbahn SNCF fuhren von vier geplanten TGV-Hochgeschwindigkeitszügen nur einer. In Paris blieben neun Metro-Linien geschlossen. Der Busverkehr war zu 60 Prozent gesichert.



Einige Gewerkschaften haben bereits angedeutet, dass sie auch an Weihnachten den Streik nicht aussetzen würden. Es werde "keine Waffenruhe" während der Festtage geben, drohte Eisenbahngewerkschafter Laurent Brun.