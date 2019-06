Kinder der Klasse 2c spielen Brettspiel «Tal der Wikinger».

Quelle: Axel Heimken/dpa

"Tal der Wikinger" ist das "Kinderspiel des Jahres 2019". Das gaben die Veranstalter in Hamburg bekannt. "Loskegeln kann jeder. Da fliegen die Fässer, da ist die Freude groß", urteilte die Jury. Wie das Autorenpaar Wilfried und Marie Fort im "Tal der Wikinger" zugleich Geschick und taktisches Denken herausfordere, sei "so einzig - wie neuartig", hieß es.



Neben der Jury dürfen auch Kinder die Spiele testen - in diesem Jahr die Klasse 2c der Grundschule Wesperloh in Hamburg-Osdorf.