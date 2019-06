"Kinderspiel des Jahres" (Archiv).

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Eine unabhängige Jury hat die drei nominierten Spiele für den Kritikerpreis "Kinderspiel des Jahres 2019" ausgewählt: "Fabulantica" von Marco Teubner (Verlag: Pegasus Spiele), "Go Gecko Go!" von Jürgen Adams (Verlag: Zoch) und "Tal der Wikinger" von Marie und Wilfried Fort (Verlag: Haba). Das teilte die Koordinatorin der Jury mit.



Zur Auswahl standen mehr als 125 aktuelle Gesellschaftsspiele für Kinder zwischen drei und acht Jahren. Der Preis wird am 24. Juni zum 19. Mal verliehen.