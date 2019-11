Themen wie die Gleichstellung der Frau, etwa durch eine Quote, würden unter ihrer Führung gestoppt, so Klingbeil weiter. Hintergrund ist eine Forderung der Frauen-Union nach einem «Reißverschlussverfahren», um mehr Frauen in Ämter und Mandate zu bringen. Nach den Worten der CDU-Parteispitze empfiehlt die Antragskommission nun aber, über diesen Antrag nicht abzustimmen, sondern ihn in die Satzungskommission zu überweisen.