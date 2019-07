Umweltministerin Svenja Schulze (SPD).

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) wirbt für die schrittweise Einführung eines CO2-Preises im Verkehr und beim Heizen. Sie will dies mit einer "Klimaprämie" für die Bürger verbinden. Klimafreundliches Verhalten beim Autofahren und Heizen solle belohnt werden.



Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollten über eine "Klimaprämie" an die Bürger zurückgegeben werden. Schulze will eine sozialverträgliche Gestaltung. Bürger mit geringen Einkommen, Pendler und Mieter sollten nicht belastet werden.