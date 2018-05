Bewohner der Hauptstadt Harare vor einem Wandgemälde Mugabes. Quelle: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

Nach fast vier Jahrzehnten an der Macht muss sich Simbabwes Präsident Robert Mugabe einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Die Abgeordneten der Regierungspartei Zanu-PF wollen bereits an diesem Dienstag über die Einleitung des Verfahrens abstimmen, sagte der Fraktionsvorsitzende Lovemore Matuke.



Mugabe ist in Simbabwe seit 1980 an der Macht. Seit einem Militärputsch vom vergangenen Mittwoch steht er unter Hausarrest. Bislang weigert sich der 93-Jährige jedoch zurückzutreten.